Frans modehuis Hermès boekt recordverkopen in 2023

Het Franse modehuis Hermès, bekend van de Birkin- en Kelly-handtassen, had vorig jaar geen last van de hoge inflatie en de vertragende wereldeconomie. Rijke shoppers in de Verenigde Staten, Azië en Europa kochten juist meer dure tassen van het luxeconcern. Hermès zag de verkopen en de winst daardoor stijgen tot recordniveaus in 2023.

Ondanks een afnemende vraag naar luxeproducten, die volgde op de sterke opleving kort na de pandemie, weet Hermès nog steeds rijke klanten te trekken voor zijn vaak moeilijk verkrijgbare handtassen en dure zijden sjaals. Dankzij de klassieke ontwerpen en het zorgvuldige beheer van de productie en voorraden, waardoor de exclusiviteit van het merk behouden blijft, doet Hermès het vaak ook beter dan zijn rivalen wanneer de economische omstandigheden verslechteren.

Het bedrijf zag de jaaromzet toenemen tot 13,4 miljard euro, 16 procent meer dan een jaar eerder. De winst steeg met 28 procent tot 4,3 miljard euro. Alle medewerkers van het bedrijf krijgen een bonus van 4000 euro om ze te belonen voor de sterke wereldwijde groei. Ook heeft het bedrijf plannen om een speciaal dividend uit te keren aan de aandeelhouders van 10 euro per aandeel.

De verkopen in Japan stegen met 14,5 procent en met bijna 13 procent in de rest van de Aziatische regio. In China, een belangrijke markt voor luxemerken, opende Hermès daarbij zijn drieëndertigste winkel. Japan en Azië-Pacific waren samen de grootste markt voor het concern, met een totale omzet van 7,5 miljard euro. In Europa steeg de omzet met 19 procent naar 3 miljard euro en in de Verenigde Staten met dik 17 procent tot 2,5 miljard euro.

De resultaten van de grote Europese luxeconcerns lieten het afgelopen kwartaal een gemengd beeld zien. Het Franse LVMH, bekend van merken als Louis Vuitton en Christian Dior, en de Zwitserse Cartier-eigenaar Richemont deden goede zaken. Het Britse Burberry en Gucci-eigenaar Kering deden het daarentegen minder goed.