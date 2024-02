Milka, Oreo en Bonduelle moeilijker verkrijgbaar bij Jumbo

Wie boodschappen doet bij Jumbo moet niet gek opkijken als hij of zij opeens geen chocola van Milka, koekjes van Oreo en groenten van Bonduelle kan vinden. “Het kan voorkomen dat er een leeg schap is, omdat we nog in gesprek zijn met leveranciers”, zegt een woordvoerder van de supermarktketen na berichtgeving door vakblad Distrifood.

Bij Jumbo zijn sommige producten de laatste tijd wel vaker tijdelijk beperkt verkrijgbaar. Dat komt doordat de supermarktketen momenteel veel prijsonderhandelingen voert met leveranciers. Zo bleek ruim een maand geleden dat consumenten soms misgrepen voor snoepjes van Haribo en flessen Coca-Cola.

Volgens de zegsman van de Veghelse onderneming is het nu de periode van het jaar dat er veel afspraken worden gemaakt met leveranciers. “Soms gaat dat snel en soms duurt het iets langer. Maar we streven ernaar dat de gesprekken altijd zo kort mogelijk duren. En er zijn altijd alternatieve producten beschikbaar voor de klant.”

Vorig jaar waren Mars-repen en producten van Nestlé zoals Whiskas-dierenvoeding en Maggi-blokjes al moeilijker te krijgen bij de keten door strubbelingen in de prijsonderhandelingen. Dat conflict werd toen pas na maanden opgelost.