Nog een advies aan Hoge Raad voor meer compensatie spaartaks

De overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensaties voor de spaartaks. Opnieuw is namelijk een belangrijke adviseur van de Hoge Raad tot de conclusie gekomen dat de fiscus bij het berekenen van de belasting in de zogeheten box 3 uit moet gaan van iemands “werkelijk behaalde rendement”. De wijze waarop de overheid deze slepende zaak wil rechtzetten zou daardoor in sommige gevallen niet volstaan.

De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat de heffing op vermogen oneerlijk was, omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen. De overheid moest de te veel geïnde belasting terugbetalen. Ruim 200.000 bezwaarmakers konden daardoor een vergoeding claimen.

Maar vorig jaar stelde een advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van de Hoge Raad, al dat de door de overheid op touw gezette hersteloperatie voor beleggers nog steeds niet voldoet. De gekozen weg zou in strijd zijn met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht, omdat er voor beleggingen nog steeds werd gewerkt met een aanname van het rendement en niet met het werkelijke rendement. Dit noemde de advocaat-generaal “juridisch een onbegaanbare weg”.

In soortgelijke zaken die bij de Hoge Raad liggen heeft nu ook een andere advocaat-generaal zijn visie gegeven. Daarin wordt opnieuw benadrukt dat de zogeheten Herstelwet nog steeds niet deugt.