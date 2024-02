Personeelstekort op te lossen door efficiënter te werken, zegt IMF

Het grote tekort aan arbeidskrachten in bijvoorbeeld de Nederlandse zorg en de techniek dreigt komende jaren verder op te lopen als gevolg van de vergrijzing. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is het daarom belangrijk om beter gebruik te maken van de arbeidskrachten die we hebben in Nederland.

IMF-onderzoeker Bernardin Akitoby benadrukt dat het “zeer urgent” is om de productiviteit te verhogen. Dat betekent bijvoorbeeld parttimers bewegen om meer uren te werken. Daarvoor zou het kunnen helpen om kinderopvang en ouderenzorg aantrekkelijker te maken. Maar het antwoord ligt ook in technologische vernieuwing en digitalisering. Zo zou kunstmatige intelligentie wellicht werkzaamheden kunnen overnemen.

Akitoby presenteerde vrijdag de voorlopige bevindingen van een meer dan een week durende IMF-onderzoeksmissie in Nederland. Tegenover de aanwezige journalisten probeerde hij alle politiek gevoelige thema’s, waaronder ook de arbeidsmigratie, zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Het enige wat het IMF daarover te zeggen heeft, is dat het erkennen van buitenlandse diploma’s belangrijk is in sectoren waar sprake is van tekorten. Dan zou je daar makkelijker gebruik kunnen maken van arbeidsmigranten.

Maar “de tijd van goedkope arbeidskrachten en goedkope energie ligt achter ons”, zegt Akitoby. “Je moet echt de productiviteit verhogen. De focus ligt dus niet op de vraag of je hier en daar meer arbeid hebt, maar het belangrijkste hier is het verhogen van de productiviteit. Je hebt dus te maken met de mensen die je hier hebt.”