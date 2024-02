Poging TikTok om onder strenge EU-regels uit te komen mislukt

TikTok is er niet in geslaagd om zich via de rechter van strengere Europese regels voor grote techbedrijven te ontdoen. Binnenkort moeten ’s werelds machtigste techbedrijven zich in de Europese Unie houden aan wetgeving die ze verplicht concurrenten de ruimte te geven op hun platforms.

TikTok ziet zichzelf niet als zo’n machtige ‘poortwachter’ en maakte bezwaar tegen die status. Bij het Gerecht van het Hof van Justitie van de EU eiste TikTok dat de strengere regels tijdens de behandeling van dit bezwaar niet zouden gelden voor de populaire filmpjesapp. De op een na hoogste rechter van de Europese Unie ging daar vrijdag niet mee akkoord, omdat er geen urgente noodzaak is voor zo’n tussentijds besluit.

De strengere regels staan in de Wet op de Digitale Markten (DMA), die ook Facebook-eigenaar Meta, Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet, Apple en Amazon raken. Zij bieden met hun socialemediaplatforms, zoekmachines en besturingssystemen diensten waar je volgens de EU nauwelijks omheen kunt. Daarom hebben zij grote macht bij het bepalen welke andere diensten wel en niet het grote publiek bereiken, dus is de gedachte dat de EU ze ook strenger moet reguleren.

TikTok, dochterbedrijf van het Chinese ByteDance, is het enige niet-Amerikaanse bedrijf dat onder de DMA valt. De app maakte bezwaar omdat het techbedrijf concurrentiegevoelige informatie vreest te moeten delen, bijvoorbeeld over het creëren van gebruikersprofielen.