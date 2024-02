Religieuze aandeelhouders willen dat ExxonMobil rechtszaak stopt

Een groep religieuze en maatschappelijk georiënteerde aandeelhouders van ExxonMobil wil dat het Amerikaanse olieconcern stopt met de rechtszaak om voorstellen van aandeelhouders tegen te kunnen houden. De beleggers vindt dat de zaak een grote bedreiging voor aandeelhoudersrechten is.

De groep, het Interfaith Center on Corporate Responsibility, stuurde een brief naar de raad van bestuur van ExxonMobil. Met de aanklacht dreigt het concern “aandeelhouders van zich te vervreemden, de reputatie van ExxonMobil te beschadigen en de Securities and Exchange Commission (SEC) te ondermijnen”. Het is namelijk gebruikelijk dat het tegenhouden van voorstellen die aandeelhouders doen, via beurswaakhond SEC gaat.

De leden van de groep bezitten samen zo’n 4 biljoen dollar aan beleggingen in totaal. Onder meer de activistische beleggersgroep Arjuna hoort bij de groep, dat met de Nederlandse aandeelhouders van Follow This het klimaatvoorstel indiende dat vorige maand leidde tot de rechtsgang van ExxonMobil. Met het voorstel wilden Follow This en Arjuna dat het olieconcern doelen zou opstellen om de uitstoot van de door hen gemaakte brandstoffen te beperken. De activistische aandeelhouders trokken het voorstel vorige week terug om een rechtszaak te voorkomen, waarop ExxonMobil liet weten toch door te gaan met de zaak.

De directie van de oliegigant ziet het klimaatvoorstel als een manier om zijn activiteiten in te perken in plaats van de waarde voor aandeelhouders te vergroten. In een reactie op de aandeelhoudersbrief zegt een woordvoerder van het concern te hopen dat de aanklacht de SEC zal motiveren om opnieuw te bekijken hoe de toezichthouder de regels interpreteert over welke voorstellen van aandeelhouders gestemd kan worden.