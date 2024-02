Snackconcern PepsiCo bij dalers op Wall Street na cijfers

PepsiCo behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De frisdrank- en snackproducent boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, dankzij prijsverhogingen. Het concern achter merken als Pepsi, 7Up, Lay’s chips en cruesli van Quaker verkocht door de hogere prijzen wel minder producten, waardoor de omzet lager uitviel dan verwacht. Vooral in Noord-Amerika daalde het verkoopvolume. PepsiCo schroefde ook de verwachtingen voor de omzetgroei en de winst in 2024 terug. Het aandeel verloor 3,6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 38.684 punten. De brede S&P 500-index won juist 0,2 procent tot 5005 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.855 punten. De drie hoofdgraadmeters koersen af op de vijfde weekwinst op rij. De S&P 500 wist daarbij donderdag voor het eerst de 5000 puntengrens te passeren, maar sloot uiteindelijk net onder dat historische niveau. In april 2021 brak de index voor het eerst door de 4000 punten.

Pinterest kelderde bijna 14 procent. Het socialemediabedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan analisten en beleggers hadden verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal stelden ook teleur. Topman Bill Ready kondigde wel een deal aan met Google, die vergelijkbaar is met de samenwerking met Amazon. Vorig jaar sloot het bedrijf een deal met Amazon om advertenties op zijn platform te tonen van producten die worden verkocht in de webwinkel.

Cloudflare werd bijna een kwart meer waard. De aanbieder van clouddiensten presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien en gaf ook positieve verwachtingen af voor het huidige kwartaal.

Expedia raakte juist 19 procent aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf achter reiswebsites als Expedia.com, HomeAway en Trivago waarschuwde dat de lagere vliegticketprijzen in 2024 de omzet onder druk kunnen zetten. Ook kondigde het bedrijf het vertrek aan van topman Peter Kern.

Walt Disney zakte iets meer dan 2 procent. Het entertainmentconcern won een dag eerder 11,5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Arm zakte ruim 6 procent. De Britse chipontwikkelaar werd donderdag bijna de helft meer waard, nadat de kwartaalcijfers van het bedrijf veel beter uitvielen dan verwacht.

De euro was 1,0782 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 duurder op 76,19 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 82,36 dollar per vat.