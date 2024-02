Veel nieuwe ouderenwoningen helemaal niet nodig, zegt EIB

Het kabinet wil komende jaren honderdduizenden woningen voor ouderen laten bouwen. Maar veel van die extra huisvesting die bijvoorbeeld gelijkvloers moet zijn, is helemaal niet nodig. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) uitgezocht.

“Er zijn jaarlijks niet alleen veel woningen nodig voor ouderen. Maar er komen er jaarlijks ook veel bij, bijvoorbeeld omdat mensen overlijden of naar een verpleeghuis gaan”, legt directeur Taco van Hoek van het kennisinstituut uit. “Daar moet je ook rekening mee houden.” Maar dat is volgens hem niet gebeurd.

Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot en met 2030 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Het gaat onder meer om 170.000 toegankelijke, gelijkvloerse woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met bijvoorbeeld dementie. Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren.

Van Hoek zegt dat die laatste twee soorten woningen wel nodig zijn, maar de 170.000 toegankelijke woningen niet. “Er zullen in de periode tot 2030 weliswaar 340.000 ouderen verhuizen naar een toegankelijke woning, maar er komen er waarschijnlijk ook weer 440.000 vrij doordat mensen bijvoorbeeld overlijden.”

Lokaal kunnen er wel problemen ontstaan, erkent hij. Dat zou het geval zijn als er in een bepaald gebied veel vraag naar de woningen ontstaat, maar de woningen die vrijkomen vooral in andere regio’s liggen. Dit zou kunnen spelen in een gemeente als Almere, waar relatief weinig geschikte woningen voor ouderen zijn. Daar zou het bouwen van toegankelijke woningen wel wenselijk zijn.

Van Hoek noemt dat laatste “lokaal maatwerk”. Het is volgens hem een “misvatting” om te denken dat er een landelijk tekort is aan toegankelijke woningen voor ouderen. Ook is eerder vaak geopperd dat het bijbouwen van veel ouderenwoningen helpt om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Dit bestrijdt Van Hoek eveneens.

Er zijn volgens hem altijd wel een paar voorbeelden te vinden van mensen die in een groot huis wonen, graag willen verhuizen naar een toegankelijke woning en er geen kunnen vinden. Maar de meeste mensen die naar een toegankelijke woning willen verhuizen, kunnen dit nu al, aldus Van Hoek. “Er is een enorm aanbod.”