Watervoorziening voor nieuwe huizen wordt onzeker

Waterbedrijven in Nederland dreigen binnenkort geen nieuwe aansluitingen voor drinkwater meer te kunnen verzorgen voor nieuwbouwhuizen of bedrijven. In sommige delen van Nederland zijn er nu zelfs al problemen met het garanderen van de drinkwatervoorziening, waarschuwt de branchevereniging voor waterbedrijven Vewin. Door bevolkingsgroei en de bouw van veel extra huizen moeten waterbedrijven hun productie fors opvoeren, maar er gaan jaren overheen voordat zo’n bedrijf uit een nieuwe bron water mag winnen.

In het westen van Brabant, het gebied rond Den Haag, delen van Midden-Nederland, Twente en het noorden van Groningen zijn er per direct problemen met het garanderen van de drinkwatervoorziening. Als overheden niet in actie komen om extra waterbronnen snel mogelijk te maken wordt de drinkwatervoorziening voor 2030 in het grootste deel van Nederland onzeker.

“Soms moeten waterbedrijven nu al nee verkopen, vooralsnog alleen bij bedrijven”, zegt een woordvoerster. “Dat heeft met name te maken met de beschikbaarheid van bronnen. Voordat je een nieuwe bron mag gebruiken ben je soms wel vijftien jaar verder. Als een geschikte bron is gevonden, moeten provincies vergunningen afgeven, maar zij hebben heel veel ruimtelijke belangen om rekening mee te houden”, legt ze uit. Zo moet er ook genoeg ruimte zijn om te bouwen en voor groen.

De Telegraaf schreef eerder dat de bouw van 300.000 woningen mogelijk niet door kan gaan omdat er geen water uit de kranen kan komen. Vewin laat weten dat de doelstelling van de regering om tot 2030 zeker 900.000 woningen te bouwen wat de waterbedrijven betreft onhaalbaar is bij de huidige stand van zaken.