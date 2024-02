Amazon Prime schrapt geen banen meer, zegt Prime-topman

Bij Amazon Prime worden voorlopig geen banen meer geschrapt, meldt Prime-topman Jamil Ghani in gesprek met het ANP. Amazon schrapte afgelopen maand en vorig jaar honderden banen bij onder meer streamingdiensten Prime Video en Twitch. “Ik heb geen plannen om het Prime-team aan te passen”, zegt Ghani tijdens zijn bezoek aan Nederland voor een intern congres.

Amazon schrapte vorige maand honderden banen bij onder meer Prime Video om kosten te besparen. Bij Twitch verdween 35 procent van de banen, wat neerkwam op ongeveer vijfhonderd werknemers. De streamingsite draaiende houden is duur en Twitch zou negen jaar na de overname door Amazon nog steeds niet winstgevend zijn. Ghani stelt dat Amazon Prime wel winstgevend is. Hoe winstgevend de tak is, kan hij echter niet zeggen. Vorig jaar kondigde het concern twee grote ontslagrondes over heel Amazon aan van 18.000 banen in januari en nog eens 9000 in maart.

Het laten verdwijnen van banen is volgens de topman van Prime niet iets waar het concern lichtzinnig over doet. “Alle teamleden over de wereld hebben ruimhartige steun gekregen en veel mensen in het Prime-team zijn teruggekeerd naar Amazon in andere functies. Het team is daarin heel behulpzaam geweest, inclusief ikzelf”, zegt hij verder.

Amazon had in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim 1,5 miljoen werknemers in dienst volgens de meest recente kwartaalresultaten. Dat is 1 procent minder medewerkers dan in de laatste drie maanden van 2022. In Nederland had het concern naar eigen zeggen zo’n 1250 medewerkers in augustus, onder meer op het Nederlandse hoofdkantoor in Amsterdam. Amazon meldt dat bij Prime in Nederland geen banen verdwenen.

Overigens is Amazon niet het enige grote concern dat onlangs veel banen schrapte om kosten te besparen. Techgigant Microsoft bijvoorbeeld ontsloeg 1900 mensen binnen de videogametak van het bedrijf. Internetbedrijf eBay liet ongeveer 9 procent van de banen verdwijnen, wat neerkwam op zo’n duizend medewerkers.