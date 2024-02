Consumentenbond ontraadt bestellen bij webwinkel Refurbished

De Consumentenbond ontraadt consumenten om bestellingen te plaatsen bij webwinkel Refurbished.nl, verkoper van onder meer opgelapte smartphones. Aanleiding is een aanhoudende stroom klachten over het bedrijf.

Volgens de klagers levert de webwinkel bestellingen niet of niet op tijd. Ook betaalt het bedrijf volgens de bond te laat of zelfs helemaal niet terug als bestellingen geannuleerd worden. Bovendien is de klantenservice slecht bereikbaar, stelt de consumentenorganisatie.

Door de klachtenstroom eiste de Consumentenbond eerder dat het bedrijf de verkoop van producten zou staken totdat alle achterstanden in leveringen en terugbetalingen waren weggewerkt. Het bedrijf zegt wel maatregelen te nemen zoals het op de website vermelden ‘vandaag besteld, morgen verzonden’, maar dat is volgens de consumentenorganisatie niet voldoende.