OESO ziet inflatie in meeste landen rapper dalen dan verwacht

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorziet dat de wereldwijde inflatie in de meeste economieën sneller afneemt dan eerder werd verwacht. Wel dringt de economische denktank uit Parijs er bij centrale bankiers op aan om de strijd tegen inflatie niet te laten verslappen. Volgens de OESO is het nog te vroeg om te zeggen of de scherpe renteverhogingen van afgelopen jaar de opwaartse prijsdruk voldoende hebben ingedamd.

De denktank wijst erop dat de deflatie, ofwel negatieve inflatie, in China zich verdiept en dat de inflatie in de Verenigde Staten een neerwaartse trend vertoont. In Brazilië neemt de inflatie echter minder hard af dan aan het begin van het jaar werd voorspeld, terwijl in Japan loonstijgingen aanhouden. Dat kan resulteren in nieuwe prijsstijgingen.

Vorige week werd bekend dat het dagelijks leven in China in januari 0,8 procent goedkoper is geworden dan een jaar geleden. De consumentenprijzen lieten daarmee de sterkste daling zien sinds 2009. Het inflatiecijfer van onder de 0 procent wijst erop dat de op een na grootste economie ter wereld moeite heeft om de economische groei via de binnenlandse vraag te stimuleren.

Door een reeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) is de inflatie nu veel minder hoog dan tijdens de piek in 2022. Mogelijk gaat de rente dit jaar weer naar beneden, maar de centrale bank is voorzichtig met aangeven wanneer dit precies kan. De beleidsbepalers willen eerst meer bewijs zien dat de inflatie naar het doel van 2 procent gaat.