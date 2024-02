Bezos heeft voor 2 miljard dollar aan aandelen Amazon verkocht

Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft voor zo’n 2 miljard dollar aan aandelen van het grote webwinkelconcern verkocht. Dat komt naar voren uit deze week ingediende beursdocumenten. Begin deze maand werd al bekend dat Bezos, wiens vermogen wordt geschat op zo’n 200 miljard dollar, dit jaar een deel van zijn aandelen wil verkopen.

Bezos verkocht afgelopen woensdag en donderdag zo’n 12 miljoen aandelen tegen een prijs van 168 tot 171 dollar per stuk. Het is de eerste keer dat hij Amazon-aandelen van de hand heeft gedaan sinds 2021. Volgens een eerdere melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC is het ook niet de laatste keer. Zo wil Bezos dit jaar in totaal 50 miljoen aandelen verkopen van het bedrijf dat hij dertig jaar geleden oprichtte.

Amazon publiceerde onlangs sterke resultaten. Zo behaalde het techbedrijf in het laatste kwartaal van 2023 een omzet van 170 miljard dollar. Dat was 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep bleef een nettowinst van ruim 10 miljard dollar over.

Daags na de publicatie van die cijfers, maakte Amazon een koerssprong van ruim 13 procent op de aandelenbeurzen in New York. Sindsdien is de beurswaarde van het bedrijf gestegen tot ruim 1,8 biljoen dollar, ofwel meer dan 1800 miljard dollar.