Oorlog ‘verwoestend’ voor Palestijnse economie, stelt IMF-topvrouw

Hoe langer de oorlog tussen Hamas en Israël doorgaat, hoe slechter de vooruitzichten voor de Palestijnse economie worden. “Economisch gezien is de impact van het conflict verwoestend”, zegt topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens haar kunnen alleen “een duurzame vrede en politieke oplossing” voor verlichting zorgen.

De economische activiteit in Gaza, het gebied waar Hamas en Israël een oorlog uitvechten, is volgens Georgieva in het vorige kwartaal met 80 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Op de Westelijke Jordaanoever liep de activiteit in die periode ook terug, met 22 procent. In dat gebied, dat in het westen grenst aan Israël en in het oosten aan Jordanië, heeft Israël zo’n 130.000 vergunningen ingetrokken van Palestijnen die in Israël werken. Ook is het moeilijker voor Palestijnen om zich daar te verplaatsen, door een toename van het aantal controleposten.

Het IMF waarschuwde in oktober al dat een langdurige oorlog in Gaza ook funest kan zijn voor buurlanden, zoals Egypte, Libanon en Jordanië. Zowel toeristen als investeerders zullen de landen links laten liggen, verwachtte Georgieva toen.