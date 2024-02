Activistische aandeelhouder Peltz steunt strategie Unilever

De activistische aandeelhouder Nelson Peltz steunt de onlangs aangekondigde nieuwe strategieplannen van Unilever. Dat zei topman Hein Schumacher van Unilever in een interview met persbureau Reuters. Volgens Schumacher staat Peltz, die in 2022 een bestuurszetel verwierf in het Britse levensmiddelenconcern, “volledig achter” de plannen.

Schumacher, die vorig jaar overkwam van zuivelconcern FrieslandCampina, presenteerde in oktober al plannen om Unilever beter te laten presteren. Hij verving meteen een groot deel van de leidinggevenden. Daarnaast wil hij de marketinginspanningen vooral richten op de dertig best presterende merken. Ook vindt Schumacher het nodig om productiever te worden, om de kosten binnen de perken te houden en de winstmarges te verbeteren.

Vorige week verklaarde de topman bij de publicatie van de jaarcijfers dat de concurrentiekracht van Unilever niet goed genoeg is en dat het concern hard bezig is daar iets aan te doen. In het interview zei hij dat Unilever momenteel een “systematische marketingstrategie” voor zijn topmerken in kaart brengt. Ook stelde hij dat hij er niet voor terugdeinst om Unilevers personeelsbestand van 127.000 medewerkers te stroomlijnen.

Schumachers voorganger Alan Jope kreeg juist kritiek omdat hij de merkenportfolio van Unilever had laten groeien tot ongeveer vierhonderd, waardoor het management te weinig tijd had om zich te concentreren op de best presterende merken. “Peltz kwam in het bestuur omdat er ontevredenheid was over de prestaties. Hij zag een kans om aandelen te kopen tegen een koers waarvan hij dacht dat er potentieel in zat”, aldus Schumacher.

De topman zei verder dat de standpunten van Peltz “zeer in lijn” zijn met de groeistrategie van Unilever. Dit betekent dat er meer moet worden geïnvesteerd in de top 30 merken die meer dan 70 procent van de omzet vertegenwoordigen. Ook houdt Peltz van Unilevers model om de bedrijfsonderdelen op te splitsen per categorie in plaats van per regio.

Schumacher werkte eerder al samen met Peltz bij ketchupmaker Heinz toen de activistische investeerder een fusie met voedingsconcern Kraft Foods orkestreerde. Zijn benoeming tot topman van Unilever werd hartelijk verwelkomd door Peltz, die een reputatie heeft als het gaat om het opschudden van bedrijven in consumptiegoederen.