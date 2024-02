AEX lijkt record aan te scherpen aan begin drukke week

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te openen en de recordstand van vorige week verder aan te scherpen. De Amsterdamse hoofdindex won vrijdag al bijna 1 procent tot 851,77 punten en eindigde daarmee op het hoogste niveau ooit. Beleggers putten moed uit de over het algemeen goed ontvangen bedrijfsresultaten en hopen dat de centrale banken dit jaar zullen beginnen met het verlagen van de rente.

Ook deze week komen er weer veel bedrijven met resultaten. Zo presenteren onder meer AEX-fondsen als bierbrouwer Heineken, uitzendconcern Randstad, voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich, dataleverancier RELX, ABN AMRO en supermarktconcern Ahold Delhaize hun cijfers. Bij de kleinere bedrijven openen onder andere bouwconcern BAM en tankopslagbedrijf Vopak de boeken.

Ook Adyen blijft in de belangstelling staan. De betalingsverwerker liet vorige week een stevige opmars zien na goed ontvangen resultaten. Maandag zal het aandeel mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van investeringsbank AlphaValue/Baader haalden Adyen van de verkooplijst af.

Chipbedrijf ASMI kondigde aan dat topman Benjamin Loh bij de aandeelhoudersvergadering op 13 mei dit jaar met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door ASMI-bestuurslid en de huidige technische directeur Hichem M’Saad.

Daarnaast wordt uitgekeken naar een nieuw inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat dinsdag naar buiten komt. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Federal Reserve binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Maar na het rentebesluit van eind januari, liet Fed-baas Jerome Powell al doorschemeren meer bewijs nodig te hebben.

De meeste Aziatische aandelenbeurzen waren maandag gesloten door de viering van het Chinees Nieuwjaar. In China blijven de markten de hele week dicht. In Tokio werd wel gehandeld en eindigde de Nikkei 0,1 procent in de plus. De beurs in Sydney verloor 0,4 procent.

Op Wall Street sloot de brede S&P 500-index vrijdag voor het eerst boven de 5000 punten. De index van de vijfhonderd grootste bedrijven in de VS klom 0,6 procent tot 5026,61 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent. De Dow-Jonesindex verloor wat terrein en sloot de week 0,1 procent lager af.

De euro was 1,0789 dollar waard, tegen 1,0783 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 76,56. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 81,92 dollar per vat.