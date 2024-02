AEX zet recordopmars door, ASMI grootste daler in hoofdindex

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag opnieuw met winst gesloten, waarmee de recordopmars verder werd doorgezet. Chiptoeleverancier ASMI stond echter bij de verliezers in de hoofdgraadmeter na het nieuws over een nieuwe topman.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 854,88 punten, wat dus een nieuw recordniveau is. Vorige week verbrak de index het oude recordniveau uit 2021. De MidKap won 1,3 procent tot 897,30 punten. De aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt lieten plussen tot 0,7 procent zien. De FTSE in Londen deed het wat rustiger aan met een miniem winstje.

ASMI was hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 1,7 procent. Het chipbedrijf uit Almere kondigde aan dat topman Benjamin Loh bij de aandeelhoudersvergadering op 13 mei met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door ASMI-bestuurslid en de huidige technisch directeur Hichem M’Saad. Brouwer Heineken, die woensdag resultaten publiceert, daalde 0,8 procent.

ABN AMRO, dat woensdag ook met cijfers komt, was koploper in de AEX met een koersstijging van 3,1 procent, gevolgd door betalingsverwerker Adyen (plus 2,3 procent). Kenners van investeringsbank AlphaValue/Baader haalden het betaalbedrijf van de verkooplijst af. Adyen liet vorige week al een stevige opmars zien na goed ontvangen resultaten.

In de MidKap was Just Eat Takeaway een uitblinker met een winst van 7,8 procent. Analisten van Deutsche Bank verhoogden het koersdoel voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Laadpalenmaker Alfen, die dinsdag nabeurs met cijfers komt, won 6,3 procent. Biotechnoloog Galapagos was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 0,9 procent.

In Stockholm ging het Zweedse defensieconcern Saab 5,5 procent omhoog. Daarmee werd voortgeborduurd op de winst van vrijdag toen Saab met sterke cijfers kwam. Defensiebedrijven profiteren van de stijgende militaire uitgaven van overheden door de oorlog in Oekraïne. Saab maakt onder meer gevechtsvliegtuigen, antitankwapens en onderzeeboten.

De euro was 1,0775 dollar waard, tegen 1,0783 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 76,58. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 81,62 dollar per vat.