Biden roept snack- en frisdrankmerken op: stop met krimpflatie

De Amerikaanse president Joe Biden heeft grote snack- en frisdrankproducenten opgeroepen te stoppen met krimpflatie. Dat is het verkleinen van de verpakking, waarbij de prijzen gelijk blijven. “Doe me een lol. Het Amerikaanse publiek is het zat om voor de gek gehouden te worden”, stelde hij in een videobericht op socialmediaplatform X.

Biden noemde daarin geen bedrijven, maar er werden wel enkele producten getoond, waaronder een zak Doritos-chips, een fles Gatorade-frisdrank en een pak Oreo-koekjes. De bedrijven achter deze artikelen hebben nog niet gereageerd op Bidens video. De brancheorganisatie voor Amerikaanse producenten van consumentengoederen heeft dat wel gedaan. De Consumer Brands Association zegt in een verklaring graag met de president te willen samenwerken aan “echte oplossingen die consumenten ten goede komen”.

De Amerikaanse senator Bob Casey, net als Biden lid van de Democratische partij, bracht in december nog een onderzoeksrapport uit over krimpflatie. Daaruit kwam naar voren dat de prijzen van snacks in de Verenigde Staten met ruim 26 procent zijn gestegen vergeleken met januari 2019. Ongeveer een tiende van die prijsstijging kwam door de kleinere inhoud van de verpakkingen.

De Amerikaanse overheid presenteert dinsdag inflatiegegevens over de maand januari. In december stegen de prijzen in de grootste economie van de wereld nog met 3,4 procent, van 3,1 procent in november.