Bitcoin koerst af op langste winstreeks in jaar tijd

De koers van de bitcoin laat de afgelopen dagen een opmars zien, na de aanvankelijk lauwe ontvangst van de introductie van Amerikaanse bitcoinfondsen in januari. De waarde van de bitcoin is al zes dagen op rij gestegen en als de grootste cryptomunt maandag weer stijgt, dan is dat de langste dagelijkse winstreeks sinds januari vorig jaar.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC gaf op 10 januari zijn langverwachte goedkeuring voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen. Direct na de toelating van de zogeheten bitcoin-ETF’s was de reactie op de cryptomarkt vrij lauw en in de dagen erna raakte de munt zelfs veel waarde kwijt. In de maanden voorafgaand aan de goedkeuring was de waarde van de bitcoin echter sterk gestegen.

Momenteel schommelt de bitcoin rond de 48.000 dollar. Dat is ongeveer evenveel als voor de goedkeuring van de bitcoin-ETF’s door de SEC. De munt krijgt daarmee de 50.000 dollar-grens weer in het vizier, die voor het laatst in 2021 werd bereikt. De bekendste digitale munt ter wereld tikte in november 2021 een recordniveau van circa 69.000 dollar aan.

De negen nieuwe bitcoin-ETF’s die op 11 januari in de VS begonnen met handelen, hebben volgens gegevens van persbureau Bloomberg tot nu toe meer dan 9 miljard dollar aan investeringen aangetrokken. “Er zijn aanwijzingen voor een toenemende instroom van geld van institutionele investeerders in de bitcoin-ETF’s”, zei Caroline Bowler, de baas van cryptoplatform BTC Markets. Afgezien van de instroom in ETF’s is het sentiment ten opzichte van bitcoin doorgaans ook positief tijdens de nieuwjaarsvakantie die momenteel in Azië aan de gang is, stellen kenners van Fundstrat Global Advisors.