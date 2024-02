Bitcoin op hoogste niveau in meer dan twee jaar

De prijs van de bitcoin steeg maandag naar het hoogste niveau sinds december 2021. De koers van de bekendste cryptomunt ter wereld wordt gestuwd door de toelating van Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen vorige maand. De bitcoin was maandag ruim 49.700 dollar waard.

De waarde van de bitcoin stijgt al zes dagen op rij en als de munt maandag de winst vasthoudt, is dat de langste dagelijkse winstreeks sinds januari vorig jaar. De digitale munt steeg dit jaar al bijna 16 procent. De bitcoin krijgt daarmee de grens van 50.000 dollar weer in het vizier, die voor het laatst in 2021 werd bereikt. In november 2021 tikte de cryptomunt een recordniveau van circa 69.000 dollar aan.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC gaf op 10 januari zijn langverwachte goedkeuring voor de komst van de zogeheten bitcoin-ETF’s. De negen nieuwe bitcoin-ETF’s die op 11 januari in de Verenigde Staten begonnen met handelen, hebben volgens gegevens van persbureau Bloomberg tot nu toe meer dan 9 miljard dollar aan investeringen aangetrokken. “Er zijn aanwijzingen voor een toenemende instroom van geld van institutionele investeerders in de bitcoin-ETF’s”, zei Caroline Bowler, de baas van cryptoplatform BTC Markets.