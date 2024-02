Chipbedrijf Nvidia meer waard op de beurs dan Amazon

Nvidia heeft maandag Amazon in marktwaarde ingehaald. De beurswaarde van het grote chipconcern wordt aangejaagd door de sterk stijgende vraag naar chips die gebruikt worden voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI).

Nvidia steeg op Wall Street naar een marktwaarde van 1,83 biljoen dollar, tegenover het webwinkelconcern dat 1,8 biljoen dollar waard was. De chipmaker is daarmee het vierde meest waardevolle Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf, na Microsoft, Apple en Google-moeder Alphabet.

Het Amerikaanse bedrijf is momenteel de belangrijkste speler met chips voor het trainen van grote datamodellen die worden gebruikt voor AI. Nvidia is sinds begin dit jaar tot nu toe al 600 miljard dollar in marktwaarde gegroeid.

Amazon is ook aan een goed jaar begonnen. Beleggers reageerden onlangs nog verheugd op sterke verkopen in het vierde kwartaal en een winstvoorspelling die de verwachtingen overtrof.