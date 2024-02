EU-landen zetten Russisch geld opzij voor Oekraïne

De EU-landen hebben regelgeving opgesteld voor het afromen van Russisch geld dat door de EU-sancties bevroren blijft bij Europese kantoren en banken. Bedoeling is dat de winst op termijn naar de wederopbouw van Oekraïne gaat.

Het voorstel was twee weken geleden in diplomatiek verband al voorbereid, maar wachtte nog op officiële goedkeuring. Het gaat onder meer om waardepapieren in beheer is bij Centrale Effectenbewaarinstellingen (CSD’s, Central Securities Depositaries). Als dergelijke instellingen meer dan een miljoen euro in waarde beheren, moeten zij volgens de nieuwe afspraken hiervan een aparte boekhouding bijhouden. Ook wordt het dergelijke instellingen verboden om de opbrengst weg te sluizen of te besteden aan andere zaken.

Hoe de netto-opbrengsten van het Russische geld precies naar het herstel van oorlogsschade in Oekraïne gaan, is nog in beraad. Het gaat om naar schatting enkele miljarden per jaar, afkomstig van de ruim 200 miljard euro van de Russische centrale bank die bij Europese instellingen in beheer is. Dat basisbedrag laten de EU-landen ongemoeid, alleen de winst zullen zij inzetten om indirect Rusland te laten meebetalen voor de schade die het in Oekraïne aanricht.