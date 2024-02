Koperdieven sloegen 450 keer toe op Duitse spoor in 2023

Koperdieven hebben vorig jaar ongeveer 450 keer toegeslagen op het Duitse spoor. Volgens Deutsche Bahn is dat een lichte toename in vergelijking met een jaar eerder. Door de diefstallen waren er op het gehele Duitse spoor ongeveer 3200 vertraagde of uitgevallen treinen. De totale vertraging bedroeg circa 40.000 minuten.

De schade bedroeg in totaal 7 miljoen euro, aldus Deutsche Bahn. Maandag waren er nog vertragingen en uitgevallen treinen op een traject tussen Frankfurt naar het zuidwesten van Duitsland door koperdiefstal.

De nationale spoorvervoerder zegt wel dat het aantal koperdiefstallen sterk is gedaald in vergelijking met tien jaar geleden, toen het nog ging om 3200 gevallen. Dat komt omdat steeds vaker andere materialen worden gebruikt in plaats van koper, bouwplaatsen beter worden beschermd en het spoor beter wordt bewaakt. Ook wordt er nauwer samengewerkt met de politie waardoor geregeld koperdieven op heterdaad betrapt worden.

Maar Deutsche Bahn erkent wel dat het onmogelijk is om het gehele spoornetwerk van Duitsland met een totale lengte van circa 34.000 kilometer te bewaken.