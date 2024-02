Opmars elektrische auto gaat na 2030 versnellen, voorziet ElaadNL

De opmars van elektrische auto’s gaat in de komende jaren waarschijnlijk tamelijk langzaam, maar zal na 2030 versnellen. Dat denkt het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, dat zijn voorspellingen voor de markt van elektrische auto’s en de hoeveelheid benodigde laadpalen heeft herzien.

Tot aan 2030 is de groei van het aandeel elektrische auto’s op de Nederlandse wegen naar verwachting beperkt omdat stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd. Ook is er veel onduidelijkheid rond het nieuwe beleid in Nederland, zeggen de onderzoekers. Ze wijzen erop dat de meeste elektrische auto’s nu nog te duur zijn voor het grote publiek.

Maar na 2030 lijkt de groei van elektrische auto’s juist harder door te zetten dan voorzien. ElaadNL, dat een initiatief is van de Nederlandse netbeheerders, schrijft dit onder meer toe aan allerlei Europese regels die eraan komen. Ook zullen er op termijn wel meer ‘betaalbare’ modellen komen. De onderzoekers denken ook dat de prijzen van batterijpakketten omlaag zullen gaan.

Ergens in de jaren veertig van deze eeuw zal het wagenpark uiteindelijk volledig bestaan uit elektrische auto’s. Dan rijden er in Nederland waarschijnlijk zo’n 10 miljoen elektrische wagens rond. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de extra druk die hierdoor komt te liggen op het Nederlandse stroomnet. Als mensen hun auto’s straks allemaal op een normale manier zouden opladen, oftewel direct volladen bij aankomst op een locatie, zou dit zorgen voor extra hoge pieken op het net.

Maar volgens ElaadNL moet het ook mogelijk zijn om netbewust te laden. Dat is een vorm van slim laden waarbij het laden van elektrische auto’s voornamelijk buiten de piekuren op het net plaatsvindt. Zo zouden de pieken die bijvoorbeeld tussen 17.00 en 23.00 uur ontstaan, als veel mensen hun elektrische wagen thuis voor de deur parkeren, “significant” kunnen worden beperkt.