Pomp en speciaalzaak lijken te profiteren van tabaksban bij AH

De verkoop van tabak in supermarkten is in de eerste vier weken van het jaar hard gedaald, terwijl benzinestations en tabaksspeciaalzaken hun omzet flink zagen toenemen. Dat heeft marktonderzoeker Circana becijferd.

Vanaf 1 juli mogen supermarkten geen sigaretten en andere tabaksproducten meer verkopen. Albert Heijn, de grootste supermarkt van het land, liep vooruit op dat verbod door al per 1 januari alle tabak uit zijn winkels te halen. Volgens Circana is dit goed te zien in de verkoopcijfers. De tabaksomzet bij supermarkten lag ruim een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bij de winkeltjes bij benzinestations steeg de omzet juist met ruim 20 procent. Bij tabaksspeciaalzaken zag Circana zelfs een omzetstijging van meer dan 50 procent. “Het betreft slechts data van vier weken, dus het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar het lijkt erop dat de misgrijpende AH-shopper tabak vooral bij tabaksspeciaalzaken en benzinestations in de buurt gaat kopen”, stellen de onderzoekers.

Eerder voorspelde NielsenIQ, een andere marktonderzoeker, al dat er door het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten veel omzet zou wegvallen bij de supers. Vorig jaar was de verkoop van tabak en verwante producten in supermarkten nog goed voor een miljardenomzet.