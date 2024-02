Topman Saudi Aramco ziet opnieuw ‘robuuste’ vraag naar olie

De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar opnieuw “robuust” zijn. Dat heeft de topman van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gezegd. Saudi-Arabië behoort tot de grootste exporteurs van olie ter wereld.

Volgens topman Amin Nasser zal de wereldwijde vraag dit jaar op 104 miljoen vaten (van 159 liter) per dag liggen. Dat komt volgens hem neer op een groei van de vraag met 1,5 miljoen vaten per dag vergeleken met vorig jaar. “Dus dat is robuust.”

Saudi-Arabië heeft samen met andere leden van oliekartel OPEC+, waaronder Rusland, de productie beperkt om zo de prijzen te stutten. De dagelijkse productie van Saudi-Arabië ligt nu op circa 9 miljoen vaten, terwijl de capaciteit op 12 miljoen vaten ligt.

Onlangs werd nog bekend dat Saudi Aramco een streep zet door plannen om de productiecapaciteit te vergroten naar 13 miljoen vaten per dag in 2027. Volgens de Saudische energieminister hangt dat besluit samen met grotere investeringen in gas en duurzame bronnen, maar ook in chemicaliën in plaats van ruwe olie.