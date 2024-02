Weinig beweging op Wall Street in afwachting inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag bij opening weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na het bereiken van een nieuw recordniveau door de S&P 500-index op vrijdag. Daarnaast wordt vooral gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer over januari, dat dinsdag op het programma staat.

Op Wall Street wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Federal Reserve binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Maar na het rentebesluit van eind januari, liet Fed-baas Jerome Powell al doorschemeren meer bewijs nodig te hebben dat de inflatie echt richting het doel van 2 procent beweegt.

Het cijferseizoen op de Amerikaanse beurzen is inmiddels over het hoogtepunt heen. Wel komen later deze week nog grote concerns als frisdrankenmaker Coca-Cola, voedingsconcern Kraft Heinz en fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems nog met cijfers. Ook taxidienst Lyft en maaltijdbezorger DoorDash, een concurrent van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway, openen de boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel iets hoger op 38.684 punten. De brede S&P 500 was vrijwel vlak op 5025 punten en techgraadmeter Nasdaq noteerde ook nagenoeg onveranderd, op 15.990 punten. De drie hoofdgraadmeters boekten vorige week de vijfde weekwinst op rij. De S&P 500 wist daarbij vrijdag voor het eerst boven de 5000 puntengrens te sluiten.

Diamondback Energy klom 5 procent. Het olie- en gasconcern heeft een overeenkomst bereikt om zijn private branchegenoot Endeavour Energy Partners te kopen voor 26 miljard dollar. Endeavour is de grootste particuliere olie- en gasproducent in het grote schalieveld Permian Basin in Texas. Met schaliewinning wordt olie en gas uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond te spuiten. De overname zal worden betaald in aandelen en contanten.

De overnamedeal van Diamondback is de nieuwste in een reeks van grote deals in de Amerikaanse oliesector. In de afgelopen vier maanden sloot ExxonMobil een deal om Pioneer Resources te kopen voor 60 miljard dollar en bereikte Chevron een akkoord om Hess over te nemen voor 53 miljard dollar. Occidental Petroleum kocht daarnaast CrownRock voor bijna 11 miljard dollar.

Amazon steeg 0,3 procent. Oprichter Jeff Bezos heeft voor zo’n 2 miljard dollar aan aandelen van het webwinkelconcern verkocht. Begin deze maand werd al bekend dat Bezos, wiens vermogen wordt geschat op zo’n 200 miljard dollar, dit jaar een deel van zijn aandelen wil verkopen.