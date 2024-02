Aandacht voor cijfers Randstad en inflatie VS op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Randstad. Het uitzendconcern zag de omzet en winst dalen in 2023 doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van personeel. Volgens topman Sander van ’t Noordende blijft het wereldwijde macro-economische klimaat onzeker en dit beïnvloedt de besluitvorming bij bedrijven. Wel blijven de arbeidsmarkten volgens hem krap en is Randstad erin geslaagd zich aan te passen aan de “uitdagende” marktomstandigheden.

Daarnaast wachten beleggers op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank heeft de rente vorig jaar flink verhoogd om de prijsstijgingen aan te pakken. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Fed binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie in januari onder de 3 procent zal uitkomen. Dat zou voor het eerst zijn sinds maart 2021.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te beginnen, na het bereiken van een nieuw recordniveau op maandag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. In Azië liet de Japanse beurs dinsdag een flinke winst zien. De Nikkei in Tokio sloot 2,9 procent hoger en tikte tussentijds de 38.000 punten aan. Dat was voor het eerst sinds 1990. De Japanse hoofdindex is nog een kleine 1000 punten verwijderd van de hoogste stand ooit, die eind 1989 werd bereikt. In Hongkong en Shanghai waren de beurzen gesloten door de viering van het Chinees Nieuwjaar.

Op het Damrak kwam Wereldhave met resultaten. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten stijgen in 2023. Ook het resultaat per aandeel nam toe tot 1,73 euro en lag volgens het bedrijf in lijn met de verwachtingen. Voor dit jaar wordt gerekend op een resultaat van 1,75 per aandeel.

Arcadis liet weten meerdere contracten te hebben binnengehaald van het Nevada Department of Transportation in de VS. Het advies- en ingenieursbureau gaat helpen om de toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid op snelwegen en wegen in de Amerikaanse staat te verbeteren. Financiële details werden niet gegeven.

De euro was 1,0768 dollar waard, tegen 1,0775 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 77,22. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 82,27 dollar per vat.