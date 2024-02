Bitcoin voor het eerst sinds 2021 weer boven 50.000 dollar

De koers van de bitcoin is dinsdag voor het eerst sinds eind 2021 weer tot boven de 50.000 dollar gestegen. De waarde van de grootste cryptomunt ter wereld laat daarmee een opmerkelijk herstel zien na de schandalen in de afgelopen jaren, zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX in 2022. Mede door de ondergang van FTX was de bitcoin begin 2023 nog maar 16.600 dollar waard.

De opmars wordt vooral gedreven door het optimisme rond de introductie van Amerikaanse bitcoin-fondsen in januari. De Amerikaanse beurswaakhond SEC gaf op 10 januari zijn langverwachte goedkeuring voor de komst van deze zogeheten bitcoin-ETF’s. Door die fondsen is de cryptomunt toegankelijker geworden voor een grotere groep beleggers, wat de vraag en daarmee ook de koers van de digitale munt aanjaagt. Ook zouden grote institutionele beleggers meer investeren in de digitale munt.

In de aanloop naar de komst van de bitcoin-ETF’s liet de waarde van de bitcoin al een flinke opmars zien. Zo steeg de koers vorig jaar met 160 procent tot rond de 43.000 dollar. In 2022 kelderde de munt echter met 65 procent in waarde. De bitcoin, die meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd, bereikte in november 2021 een recordniveau van circa 69.000 dollar.