Bloemenexport omlaag, verkoop Valentijnsdag blijft wel gelijk

Nederland heeft vorige maand minder bloemen en planten geëxporteerd, maar de verkopen voor Valentijnsdag liggen wel in lijn met die van vorig jaar, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). De export deed vorige maand een stapje terug omdat de consument volgens directeur Matthijs Mesken terughoudend is.

De exportwaarde kwam in januari uit op 505 miljoen euro, 4 procent minder dan in de eerste maand van vorig jaar. Vooral de levering aan retailers aan bepaalde landen blijft volgens de branchevereniging achter, zoals in Duitsland en Frankrijk. Mensen geven door de gestegen inflatie namelijk minder geld uit aan sierteeltproducten. Daartegenover staat dat de uitvoer naar sommige landen in Midden- en Oost-Europa juist groeide.

Handelaren zijn volgens de VGB wel positief over de verkopen voor Valentijnsdag deze woensdag. In aanloop naar de belangrijke feestdag voor de sierteelt lag de hoeveelheid bloemen die werd ingekocht wat hoger vergeleken met vorig jaar en de prijzen iets lager. Rode rozen en tulpen worden nog altijd het meest verkocht voor Valentijn.

Nederlandse bloemenverkopers merken dat ook. Christian Quint, die bij Fleurop verantwoordelijk is voor het productaanbod op de website, zegt dat er veel meer bloemen worden verkocht dan vorig jaar. “Er worden nog steeds veel rozen verkocht, al wijken mensen wel steeds meer uit naar alternatieve bloemen die ook rood zijn, zoals tulpen of gerbera’s.” Rozen zijn over het algemeen duurder dan boeketten met verschillende soorten bloemen, al zijn de prijzen bij Fleurop volgens Quint ongeveer gelijk aan die van vorig jaar.

Intratuin ziet dat mensen met name de dag voor Valentijn en op de dag zelf meer bloemen kopen. “Rozen blijven ongekend populair en ook speciale Valentijnsboeketten worden veelal verkocht in de dagen voor Valentijn.”