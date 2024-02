Britse tak The Body Shop failliet verklaard

De Britse tak van The Body Shop, het bijna vijftig jaar oude cosmeticabedrijf dat bekend staat om zijn duurzame haar- en huidproducten, is failliet verklaard. Daardoor worden duizenden banen bedreigd.

Volgens de curatoren worden financiële experts ingeschakeld om te proberen delen van het “iconische” Britse bedrijf te redden. De Duitse participatiemaatschappij Aurelius had The Body Shop pas in november overgenomen, maar het bedrijf kwam in de belangrijke periode rond Kerstmis in de problemen. Dat kwam mede door moeilijke marktomstandigheden. Sinds de overname heeft Aurelius activiteiten van The Body Shop in het grootste deel van Europa en delen van Azië verkocht aan een onbekende koper.

The Body Shop heeft ongeveer tweehonderd winkels in het Verenigd Koninkrijk. Dat is ongeveer 7 procent van het wereldwijde totaal van ongeveer 3000 winkels in meer dan zeventig landen. Het bedrijf heeft ongeveer 10.000 mensen in dienst en nog eens 12.000 via franchises.

“The Body Shop heeft onder de vorige eigenaren te kampen gehad met een lange periode van financiële uitdagingen, die samenvielen met een moeilijk handelsklimaat voor de detailhandel in het algemeen”, stellen de curatoren in een verklaring.