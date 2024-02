Britten krijgen mogelijk tekort aan thee door geweld in Rode Zee

De Britten krijgen binnenkort mogelijk te maken met een tekort aan sommige soorten thee door het geweld in de Rode Zee. De Britse brancheorganisatie van detailhandelaren BRC ziet namelijk een tijdelijke verstoring in de leveringen van sommige lijnen met zwarte thee. Een bron uit de sector meldt vertragingen van sommige theesoorten met een smaakje.

Meer dan de helft van de thee die het Verenigd Koninkrijk importeert, komt uit Kenia en India en schepen vanuit die landen varen doorgaans in de Rode Zee. Maar sommige containervervoerders mijden deze vaarroute sinds eind vorig jaar omdat Houthirebellen uit Jemen schepen aanvallen. Vrachtschepen zijn ook regelmatig doelwit en daarom varen rederijen nu om via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Dat kan leiden tot tien tot veertien dagen vertraging.

Het zou kunnen dat andere landen ook tijdelijk minder thee krijgen. In het Verenigd Koninkrijk wordt namelijk onbewerkte thee geïmporteerd, verwerkt, verpakt en naar andere landen geëxporteerd.

Britse consumenten zullen echter weinig last hebben van de verstoringen omdat retailers volgens de brancheorganisatie “geen grote uitdagingen” verwachten. De twee grootste supermarktconcerns van het Verenigd Koninkrijk laten op hun websites nog ruime voorraden zien. Over het algemeen waarschuwen Britse bedrijven wel dat consumenten te maken kunnen krijgen met lege schappen als de situatie in de Rode Zee aanhoudt.