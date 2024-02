Burger King verkocht vorig jaar meer Whoppers en ander fastfood

Burger King verkocht vorig jaar meer Whoppers en andere fastfoodproducten. De omzet van de keten kwam vooral door de stijging in de verkopen uit op meer dan 11,4 miljard dollar (ruim 10,6 miljard dollar), bijna 7 procent meer dan in het jaar daarvoor.

De verkopen van Burger King zijn beter dan werd verwacht. Concurrenten als McDonald’s en Taco Bell lieten onlangs weten dat hun verkopen juist minder sterk waren gestegen dan verwacht, door een boycot in het Midden-Oosten. Burger King stelt ook last te hebben van conflicten in het Midden-Oosten omdat de inflatie, de volatiliteit van wisselkoersen en verminderde consumentenbestedingen daardoor zijn “verergerd”.

Het Canadese moederbedrijf, Restaurant Brands International, boekte vorig jaar zelf ook meer winst en een hogere omzet. Naast Burger King is het bedrijf ook eigenaar van koffie- en donutketen Tim Hortons en fastfoodrestaurants Popeyes Louisiana Kitchen en Firehouse Subs.