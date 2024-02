Camel-producent enige grote speler die meer sigaretten levert

Japan Tobacco International (JTI) leverde vorig jaar als enige van de drie grote tabaksfabrikanten meer gewone sigaretten. De maker van Winston- en Camel-sigaretten produceerde en verscheepte in 2023 meer dan 531 miljard gewone sigaretten.

Dat is een toename van 2,3 procent ten opzichte van 2022. Bij Marlboro-maker Philips Morris International was juist sprake van een daling van 1,3 procent bij de sigarettenlevering. British American Tobacco (BAT), van de merken Pall Mall en Lucky Strike, zag de productie en verzending van sigaretten met 8,2 procent dalen.

Philip Morris en BAT investeren meer in onderzoek naar en marketing van alternatieve rookproducten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om e-sigaretten, verhitte-tabaksproducten en de in Nederland verboden nicotinezakjes, ook wel snus genoemd. Het in Genève gevestigde JTI daarentegen, richt zich juist op het vergroten van het marktaandeel en de productie van traditionele sigaretten. JTI biedt ook wel alternatieven aan, die het zelf “producten met verminderd risico” noemt, maar in mindere mate dan de concurrenten.

Er zijn nog steeds meer dan 1 miljard sigarettenrokers in de wereld, maar dat aantal neemt af, met name in landen waar overheden mensen willen ontmoedigen om sigaretten te roken.