Chipbedrijven zetten AEX in het rood, Randstad levert winst in

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI lieten dinsdag opvallende verliezen zien op de beurs in Amsterdam. Chipmachinemaker ASML zakte bij de opening zelfs meer dan 7 procent in beurswaarde. De chipsector stond onder druk na een winstalarm van het Duitse chipbedrijf Siltronic, dat bijna 7 procent verloor in Frankfurt. ASML wist het verlies echter snel terug te dringen tot 2,8 procent. Besi verloor ruim 3 procent en ASMI zakte bijna 2 procent in.

Randstad zag een eerdere koerswinst verdampen en daalde 0,3 procent. Het uitzendconcern zag de omzet en winst dalen in 2023 doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van personeel. Volgens topman Sander van ’t Noordende blijft het wereldwijde macro-economische klimaat onzeker. Wel blijven de arbeidsmarkten volgens hem krap en is Randstad erin geslaagd zich aan te passen aan de “uitdagende” marktomstandigheden. Analisten van ING spraken van “zachte resultaten en verwachtingen” van Randstad, maar het hogere dividend zorgde wel voor enige geruststelling.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 848,26 punten. De Amsterdamse hoofdindex sloot een dag eerder nog op een nieuw recordniveau. De MidKap daalde 0,5 procent tot 893,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Beleggers wachten nog op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten, dat later op de dag naar buiten komt. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Fed binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Economen verwachten dat de Amerikaanse inflatie in januari onder de 3 procent zal uitkomen. Dat zou voor het eerst zijn sinds maart 2021.

In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM dik 1 procent door een verkoopadvies van investeringsbank Redburn. Wereldhave klom 1,7 procent. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten stijgen in 2023. Ook het resultaat per aandeel nam toe tot 1,73 euro en lag volgens het bedrijf in lijn met de verwachtingen. Voor dit jaar wordt gerekend op een resultaat van 1,75 euro per aandeel.

In Frankfurt steeg TUI 4 procent. De Duitse reisorganisatie zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen en wist het nettoverlies terug te dringen. Ook handhaafde TUI de verwachting van een omzetgroei van minstens 10 procent voor dit jaar.