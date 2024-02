Coca-Cola wint ondanks prijsverhogingen terrein

Coca-Cola heeft meer blikjes en flesjes van zijn frisdrank verkocht, terwijl het bedrijf ook de prijzen opvoerde. Daarmee slaagde het frisdrankconcern uit Atlanta in iets wat de grote concurrent Pepsi niet lukte. Het moederbedrijf van dat merk meldde vorige week namelijk een daling van de hoeveelheid verkochte frisdrank na aanhoudende prijsstijgingen.

Coca-Cola verkocht in de laatste drie maanden van vorig jaar 2 procent meer van zijn dranken, waaronder Sprite en Fanta vallen, dan in dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd telden consumenten wereldwijd gemiddeld 9 procent meer geld neer voor Coca-Cola-dranken. Bij Pepsi-moeder PepsiCo daalde het volume verkochte drank juist met enkele procenten.

Naar eigen zeggen vergrootte Coca-Cola ook zijn marktaandeel, waarbij de verkopen vooral in Mexico, Duitsland, Brazilië en India stegen. Op de Amerikaanse thuismarkt daalde de hoeveelheid verkochte frisdrank juist.

De omzet kwam in het vierde kwartaal uit op 10,8 miljard dollar (10,1 miljard euro), 7 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij verhoogde Coca-Cola ook de winstmarges. De operationele winst, dus voor aftrek van belastingen en rentebetalingen, steeg met een tiende tot bijna 2,3 miljard dollar.

Beleggers op Wall Street waren vooral opgetogen over beter dan verwachte voorspellingen van Coca-Cola over 2024, waarin het bedrijf op omzetgroei tot 7 procent rekent. Dat is meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht. In de voorbeurshandel steeg het aandeel met ongeveer 1 procent.