Hogere prijzen en reislust helpen TUI aan beter resultaat

Reisconcern TUI heeft vooralsnog weinig last van de hoge inflatie en afkoelende economie. De vraag naar vakanties bij het van oorsprong Duitse bedrijf blijft groeien. Per boeking besteedden klanten in het afgelopen kwartaal ook meer aan bijvoorbeeld hun wintersportvakantie.

Het leidde in het eerste kwartaal van TUI’s gebroken boekjaar tot een 15 procent hogere omzet, van 4,3 miljard euro. Dat was onder andere te danken aan een hoger aantal boekingen voor overnachtingen in resorts en hotels. Ook zaten door TUI aangeboden cruises voller dan een jaar eerder.

TUI, dat ook in Nederland erg actief is, merkte verder dat klanten graag korte en middellange vluchten boeken naar zonbestemmingen. Daarbij is Egypte, ondanks de oorlog die buurland Israël voert in de Gazastrook, een populaire bestemming.

De operationele winst viel ook beter uit dan een jaar eerder. Het voor eenmalige posten gecorrigeerde resultaat voor belastingen en rentebetalingen kwam uit op 6 miljoen euro, tegenover een min van 153 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig boekjaar.