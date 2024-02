Minder bloementelers actief in Nederland

Nederland telt een stuk minder bloementelers dan vijf jaar geleden, berekende de Kamer van Koophandel (KVK) daags voor Valentijnsdag. Op dit moment zijn iets meer dan 2000 siertelers actief, een tiende minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

Vooral de hoge energieprijzen na de Russische inval in Oekraïne zaten de sierteelt sinds 2022 dwars. Bloemenveiling Royal FloraHolland zei dat jaar al op een terugval van het bloemen- en plantenproductie van tientallen procenten te rekenen. Dat kwam voor een deel doordat ondernemers zich door de hoge kosten gedwongen zagen te stoppen.

Ondanks de daling is Nederland nog altijd een grote producent van sierbloemen en -planten en wereldwijd ook de grootste exporteur. Toch is de kans groot dat juist de rozen die geliefden elkaar op Valentijnsdag geven niet uit Nederland, maar uit Ethiopië of Kenia komen, meldt de KVK.