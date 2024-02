Nederlanders verbruikten in 2023 opnieuw minder gas

Het aardgasverbruik in Nederland is vorig jaar weer gedaald. Nederland verbruikte 30 miljard kubieke meter aardgas in 2023 en dat is 5 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 lag het gasverbruik nog een kwart lager dan het jaar ervoor.

Bij huishoudens daalde het gasverbruik met 11 procent, terwijl de winters wat temperatuur betreft vergelijkbaar waren. De gasprijzen waren vorig jaar in verhouding nog wel hoog. Voor het opwekken van elektriciteit werd 6 procent minder gas verbruikt, becijferde het CBS.

In de meeste hoofdsectoren van de economie was het aardgasverbruik lager dan een jaar eerder, maar in de landbouw nam het met 9 procent toe. In de industrie daalde het gasverbruik met 4 procent, aldus het CBS. In de chemie, de subsector binnen de industrie met het hoogste aardgasverbruik, werd vorig jaar ongeveer evenveel gas verbruikt als een jaar eerder.

Nederland voerde vorig jaar 33 procent meer vloeibaar aardgas (lng) in via tankerschepen. Via pijpleidingen werd 23 procent minder gasvormig aardgas ingevoerd. Na de Russische inval in Oekraïne werd veel meer lng ingevoerd, om minder afhankelijk te worden van Russisch gas dat vooral via pijpleidingen wordt vervoerd. Lng vormde vorig jaar bijna de helft van de totale gasinvoer, tegenover 32 procent in 2022. Minder dan 9 procent van het ingevoerde aardgas kwam in 2023 uit Rusland, waar dat in 2021 nog 24 procent was. Nederland haalde meer lng uit de Verenigde Staten.

De gaswinning daalde verder, in totaal met 34 procent. Op 1 oktober vorig jaar werd het Groningenveld gesloten, alleen in uitzonderlijke situaties wordt daar nog gas uit de grond gehaald.