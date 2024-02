Randstad vindt discussie rond arbeidsmigranten ‘gepolariseerd’

De discussie in politiek Den Haag rond het inperken van arbeidsmigratie is “gepolariseerd”. Dat vindt topman Jeroen Tiel van de Nederlandse tak van uitzendconcern Randstad. Hij stelt dat er grote krapte is op de arbeidsmarkt, met name in techniek en zorg, en dat migranten hard nodig zijn om de uitdagingen aan te pakken. Het staat volgens hem dan ook “buiten kijf” dat we arbeidsmigranten nodig hebben.

In politiek Den Haag gaan stemmen op om arbeids- en kennismigratie aan banden te leggen. De verkiezingswinnaars PVV en NSC hadden tijdens hun verkiezingscampagne namelijk steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet.

“De huidige discussie is gepolariseerd, want arbeids- en kennismigranten worden nu gekoppeld aan gewone migratie. Er ontspint zich een discussie die niet de juiste is, want in diverse sectoren hebben we migranten nodig. We zouden heel graag zien dat arbeidsmigratie uit de hoek van polarisatie komt.”

Tiel stelt dat er een langetermijnvisie nodig is voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. “We hebben specialistische kennis nodig en migranten die zorgen voor toegevoegde waarde. We moeten toekomstgericht zijn. We zitten met de gebakken peren als we daar niet voor openstaan. Dat zou mijn boodschap zijn.”

Hij vindt dat internationale samenwerking juist moet worden gestimuleerd om zo weerbaar en wendbaar te zijn in de toekomst en dat arbeidsmigranten bijdragen aan het verdienmodel van de economie. “Dat moet goed blijven, bijvoorbeeld om de energietransitie te financieren. Een goed vestigingsklimaat voor arbeids- en kennismigranten is daarom belangrijk.”

De topman wijst daarbij op de waarschuwing van chipmachinemaker ASML. ASML zei onlangs dat het bedrijf activiteiten naar het buitenland kan verplaatsen als in Nederland niet voldoende geschikt personeel kan worden gevonden. “We horen van onze relaties dat er zorgen zijn over dit soort zaken. Kijk naar ASML. Ook universiteiten horen de zorgen van bedrijven over deze discussie. Het is evident dat hier wat aan de hand is.”

Tiel zegt wel dat een deel van de problemen opgelost kan worden door te kijken naar het onbenut arbeidspotentieel zoals gepensioneerden die langer willen doorwerken in deeltijd na hun pensioen. “Hoe activeren en motiveren we dat onbenut arbeidspotentieel? Maar het is niet voldoende om aan alle uitdagingen te voldoen. Het is een stukje van de oplossing, maar niet hét antwoord op de vraag.”