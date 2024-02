Speelgoedbedrijf Hasbro ziet verkopen verder dalen

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het vierde kwartaal de verkopen verder zien dalen. Hasbro, bekend van onder meer Monopoly, Transformers, Peppa Pig en My Little Pony, merkt al langer dat de verkopen onder druk staan omdat minder speelgoed wordt gekocht vanwege de hoge inflatie en onzekere economie. De onderneming is daarom bezig veel banen te schrappen.

De omzet ging in het afgelopen kwartaal met 23 procent omlaag tot bijna 1,3 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat komt vooral door lagere verkopen bij de consumentendivisie, met bijvoorbeeld ook merken als Play-Doh. G.I. Joe en Nerf. Het bedrijf zag bij zijn tak Wizards of the Coast, die onder meer Dungeons & Dragons maakt, de omzet wel toenemen.

Over heel 2023 daalde de omzet met 15 procent tot 5 miljard dollar. Tijdens de coronapandemie deden speelgoedbedrijven nog goede zaken omdat ouders tijdens lockdowns naar vertier voor hun kinderen zochten en dus veel speelgoed kochten.

Hasbro rekent voor dit jaar op verdere dalingen van de verkoop. Om kosten te besparen en de winstgevendheid te verbeteren, schrapt Hasbro nu meer dan 2000 banen.