Staking dreigt op Franse spoor komend weekend

De spoorbonden in Frankrijk dreigen komend weekend met een treinstaking. Volgens de bonden zit er namelijk geen beweging in de onderhandelingen met de nationale spoormaatschappij SNCF. Omdat dan een vakantie begint in delen van Frankrijk kan de staking ook gevolgen hebben voor vakantiegangers.

De vakbonden Sud-Rail en CGT liggen overhoop met SNCF over eisen voor onder meer hoger loon en betere werktijden voor treinconducteurs. Sud-Rail gaf aan dat na gesprekken met het management van SNCF op maandag er geen andere keuze lijkt te zijn dan staken.

SNCF zegt juist dat de lonen voor conducteurs de afgelopen jaren al fors zijn verhoogd en dat alle andere spoorwerknemers ook voordelen hebben gekregen waarvan de conducteurs profiteren.

SNCF-topman Jean-Pierre Farandou roept de bonden dan ook op af te zien van de staking die vakantiegangers kan treffen. Het is nog niet duidelijk of de staatsmaatschappij met een aangepaste dienstregeling wil rijden als het werk daadwerkelijk neergelegd wordt.