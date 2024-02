Tegenvallende inflatie duwt Wall Street diep in het rood

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag fors lager geëindigd na tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers. Daaruit bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in januari met 3,1 procent zijn gestegen. Economen hadden echter verwacht dat de inflatie voor het eerst sinds maart 2021 onder de 3 procent zou uitkomen.

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank heeft de rente vorig jaar flink verhoogd om de prijsstijgingen aan te pakken. Op de financiële markten wordt al maanden gehoopt dat de inflatie inmiddels sterk genoeg is afgekoeld, zodat de Fed binnenkort kan beginnen met het verlagen van de rente. Die hoop stuwde de Amerikaanse beurzen naar nieuwe recordniveaus. Het cijfer van dinsdag zorgde dus voor een flinke domper.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 1,4 procent op 38.272,75 punten, waarmee de slechtste dag sinds maart vorig jaar werd neergezet. De Amerikaanse hoofdindex sloot een dag eerder op een nieuwe recordstand. De breder samengestelde S&P 500 verloor eenzelfde percentage op 4953,17 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,8 procent tot 15.655,60 punten.

Vooral technologieaandelen kregen het zwaar te verduren. Zo verloor Microsoft 2,2 procent, Qualcomm 2 procent en Micron Technology 4,9 procent. Deze aandelen gingen de laatste maanden juist hard omhoog, in de hoop dat de rente spoedig zou dalen.

Coca-Cola moest de koerswinst van eerder op de dag inleveren en sloot met een verlies van 0,6 procent. De grote frisdrankenfabrikant zag de verkopen afgelopen kwartaal sterker dan verwacht stijgen, vooral dankzij prijsverhogingen. Het concern wist daarmee een daling van het verkoopvolume in Noord-Amerika te compenseren. De kwartaalwinst lag in lijn met de verwachtingen.

Hasbro verloor 1,4 procent. De omzet van de speelgoedfabrikant daalde afgelopen periode verder en Hasbro leed opnieuw verlies. Het bedrijf, dat onder meer bekend is van My Little Pony en Monopoly, liet in december al weten de komende twee jaar 1100 banen te schrappen. Ook leverde een eerdere ontslagronde volgens het bedrijf niet genoeg resultaten op.

JetBlue Airways maakte een koerssprong van liefst 22 procent. De activistische belegger Carl Icahn heeft een belang van bijna 10 procent genomen in de luchtvaartmaatschappij. Volgens Icahn is de aandelenkoers van JetBlue ondergewaardeerd. JetBlue zag in januari zijn poging om concurrent Spirit Airways over te nemen stranden, doordat een rechter de deal blokkeerde. De twee bedrijven vechten die uitspraak aan.