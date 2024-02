Topman energiebureau IEA ziet ‘comfortabele’ oliemarkt in 2024

De wereldwijde oliemarkt zal er dit jaar “comfortabel” bijliggen, denkt topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Er is voldoende aanbod om aan de toenemende olievraag te kunnen voldoen, wat de olieprijzen in bedwang zal houden, aldus Birol.

De IEA-directeur denkt dat de wereldwijde olievraag dit jaar met 1,2 miljoen tot 1,3 miljoen vaten per dag zal toenemen. Die grotere vraag kan volgens hem makkelijk worden opgevangen door toenemende productie in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Guyana. Daardoor zouden ook de productieverlagingen door oliekartel OPEC+ gecompenseerd moeten worden.

“Deze groei is meer dan voldoende om aan de vraag te voldoen. Dus bij het uitblijven van grote geopolitieke onrust of extreme weersomstandigheden verwachten we een vrij comfortabele oliemarkt en een bescheiden prijsontwikkeling in 2024”, zegt Birol.

De prijs van Brentolie schommelde in Londen de afgelopen weken rond de 80 dollar per vat. De zorgen over de onrust in het Midden-Oosten en de impact van de productieverlagingen door de OPEC+ op de prijs worden daarbij opgevangen door de toegenomen productie in de VS en elders.

Birol zegt wel dat de OPEC+ voorzichtig moet zijn met nog grotere verlagingen. Dat zou namelijk wel tot een piek in de olieprijzen kunnen leiden wat weer de inflatie kan aanjagen. “We moeten acties voorkomen die inflatie kunnen aanwakkeren door hogere energieprijzen.”