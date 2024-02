Ahold Delhaize vindt markt webshops nog te zwak voor beursgang bol

Winkelconcern Ahold Delhaize vindt de tijd nog niet rijp om zijn webshop bol naar de beurs te brengen. In New York en Amsterdam bereikten aandelenbeurzen onlangs recordniveaus en bol heeft marktaandeel veroverd. Tegelijkertijd is de algehele markt voor de onlineverkoop van spullen nog altijd verzwakt door de hoge inflatie, zegt topman Frans Muller.

Ahold Delhaize kondigde in 2021 aan een deel van de aandelen in zijn webwinkel, die toen nog bol.com heette, het volgende jaar naar de beurs te brengen. Vervolgens verslechterde de markt voor webshops door het einde van coronalockdowns, sterke stijging van de inflatie en dalend consumentenvertrouwen, waarna het bedrijf de beursgang voor onbepaalde tijd uitstelde.

“De totale markt voor non-food en non-foodplatforms, ook in Europa, is op zich niet beter dan voorheen. En dat merkt ook bol. Weliswaar hebben we onder die omstandigheden marktaandeel gewonnen, maar we achten de tijd er nog niet rijp voor”, zegt Muller over de beursplannen. Hij wijst erop dat gezinnen die minder te besteden hebben eerder besparen op de aankoop van spullen dan op voedingsmiddelen.

Ahold Delhaize, waar ook winkelketens als Albert Heijn, Delhaize en Gall &Gall onder vallen, is nog wel van plan om bol ooit naar de beurs te brengen.”Het idee blijft onveranderd, dat hebben we altijd gezegd”, zegt Muller. “Als de tijd rijp is, dan halen we het van de plank af. We hebben een hoop voorwerk al gedaan.”