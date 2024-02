ANVR voorziet problemen door tijdelijke sluiting Eindhoven Airport

Een sluiting van Eindhoven Airport voor vijf maanden door werkzaamheden levert de reisbranche grote problemen op. Hierdoor moeten zo’n 10.000 vliegbewegingen verplaatst worden, heeft Frank Oostdam van reiskoepel ANVR gezegd na berichtgeving van De Telegraaf. Dat betekent dat ruwweg 2 miljoen passagiers worden geraakt.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport bevestigt dat Defensie inderdaad onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren. Dat gebeurt eens in de zoveel tijd, omdat de luchthaven medegebruiker is van de door Defensie uitgebate Vliegbasis Eindhoven. Maar wanneer de sluiting precies plaatsvindt, is nog niet bekend.

“Wij zijn hierdoor verrast”, zegt Oostdam namens de reisbranche. “Ik hoop wel dat Eindhoven Airport met ons in contact komt om te kijken hoe we dit oplossen. Die 10.000 vluchten moeten herverdeeld worden, het kan niet zo zijn dat ze helemaal worden geschrapt. Dat zou betekenen dat heel veel vakantiegangers worden gedupeerd en dat kan niet de bedoeling zijn. Er moet voor een goed alternatief gezorgd worden.”

Over twee weken hoort Eindhoven Airport meer “over zowel de scope als de planning van de werkzaamheden”, laat de woordvoerder van de luchthaven weten.