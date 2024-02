Bandenfabrikant Continental schrapt ruim 7000 banen

De Duitse fabrikant van banden en auto-onderdelen Continental schrapt ongeveer 7150 banen bij zijn tak voor auto-onderdelen. De fabrikant wil op die manier kosten besparen en het bedrijf beter laten concurreren in de overgang naar elektrische auto’s.

Continental wil zijn personeelsbestand wereldwijd 3,6 procent kleiner maken. Daarnaast gaan zo’n 1750 banen weg bij de tak voor onderzoek en ontwikkeling. De rest van de banen worden geschrapt in de administratie. De fabrikant wil ook een aantal vestigingen in Duitsland samenvoegen.

Fabrikanten in de auto-industrie passen hun productie aan omdat zij merken dat de vraag naar auto’s vermindert. Dat heeft direct invloed op toeleveranciers, die tegelijk werken aan de complexe en dure overgang naar elektrisch rijden.

Het bedrijf meldde in november al het aantal werknemers de komende jaren te willen verminderen. Toen kondigde Continental al aan wereldwijd 5000 banen te schrappen, ook in de divisie voor auto-onderdelen. Wereldwijd werkten toen een kleine 200.000 mensen bij Continental, van wie ongeveer dertig in Nederland.

Overigens is Continental niet het enige bedrijf in de auto-industrie dat recent liet weten veel banen te schrappen. Het Duitse industrieconcern Bosch wil de komende drie jaar af van 1200 banen, vooral in Duitsland zelf. Dat is volgens die toeleverancier nodig door de gestegen kosten en de zwakkere economie. Branchegenoot ZF Friedrichshafen overweegt twee fabrieken te sluiten, waardoor 12.000 banen vervallen.