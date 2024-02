Cryptobedrijven in de lift op Wall Street dankzij herstel bitcoin

Cryptobedrijven zijn woensdag flink gestegen op de aandelenbeurzen in New York. De bedrijven lijken te profiteren van de opmars van de bitcoin, die een dag eerder juist nog aan waarde verloor. Zo steeg cryptobeurs Coinbase 13,6 procent en wonnen cryptoplatformen Marathon Digital en Riot Platforms respectievelijk 14,3 procent en 14,1 procent.

De prijs van de grootste cryptomunt ter wereld noteerde aan het einde van de handelsdag op Wall Street rond de 51.600 dollar. Dinsdag lag de waarde nog op bijna 48.000 dollar. De bitcoin heeft het afgelopen jaar een opmerkelijk herstel laten zien. In de periode daarvoor waren er verschillende schandalen, zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX in 2022. Mede daardoor was de bitcoin begin vorig jaar nog slechts 16.600 dollar waard. Het record uit 2021 is overigens nog niet in zicht. Dat staat op bijna 69.000 dollar.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 38.424,27 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 5000,62 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 15.859,15 punten.

Lockheed Martin daalde 2 procent. De Amerikaanse president Joe Biden wil bezuinigen op het aantal F-35 gevechtsvliegtuigen dat volgend jaar wordt besteld bij het grote defensieconcern. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens hen zal de bestelling krimpen van 83 naar minder dan 70. Daarmee zou Lockheed Martin naar schatting 1,6 miljard dollar aan inkomsten mislopen.

Een van de grote winnaars op Wall Street was Lyft, met een plus van 35,1 procent. De taxidienst en concurrent van Uber presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg met 10 procent. Heel even leek de handelsdag voor Lyft nog beter te beginnen, met een stijging van 67 procent. Het bedrijf voorspelde namelijk dat de winstmarge dit jaar met maar liefst 5 procentpunt zou stijgen. Maar dat bleek 0,5 procentpunt te moeten zijn, wat later werd gecorrigeerd.

Rivaal Uber ging mee omhoog (plus 14,7 procent). Dat bedrijf heeft aangekondigd voor maximaal 7 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het is het eerste inkoopprogramma van het taxi- en bezorgbedrijf, dat vorig jaar voor het eerst winstgevend was sinds de oprichting ruim veertien jaar geleden.

De euro was 1,0727 dollar waard, tegen 1,0729 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper en kostte 76,63 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 1,5 procent in prijs tot 81,55 dollar.