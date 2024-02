Heineken verhoogt omzet door prijsverhogingen in ‘uitdagend’ 2023

Bierbrouwer Heineken heeft vorig jaar de omzet verhoogd dankzij prijsverhogingen. Met die prijsverhogingen wist Heineken in een “uitdagende markt” een daling van de verkoopvolumes op te vangen en de gestegen kosten voor onder meer grondstoffen, materialen en energie te compenseren.

De omzet kwam uit op bijna 36,4 miljard euro. Dat was ruim 34,6 miljard euro een jaar eerder. De hoeveelheid verkocht bier daalde met 4,7 procent tot 242,6 miljoen hectoliter. Daarbij wijst Heineken met name op zwakkere verkopen in de belangrijke biermarkten Nigeria en Vietnam. Die markten waren volgens Heineken goed voor ruim 60 procent van die daling bij de verkoopvolumes als gevolg van uitdagende economische omstandigheden.

De nettowinst bedroeg 2,3 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro in 2022. Om de winstgevendheid te stutten heeft Heineken ook in bepaalde kosten gesneden. Het bedrijf, dat ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti bezit, zegt dat de kosten vorig jaar met circa 800 miljoen euro zijn verlaagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingrepen in de logistieke ketens, aldus Heineken.

Heineken-topman Dolf van den Brink stelt in een toelichting voor 2024 voorzichtig te blijven met het oog op de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen. Heineken zegt geen grote impact te verwachten door de verstoringen van de scheepvaart in de Rode Zee omdat het bedrijf zoveel mogelijk lokaal te werk gaat.

Van den Brink wijst onder meer op de sterk gestegen rentes en hoge inflatie die de koopkracht in landen als Nigeria en Vietnam sterk onder druk zetten. Daarnaast had Heineken afgelopen zomer in Europa te maken met nat weer wat ook druk zette op de verkoop.

Volgens Heineken waren er vorig jaar “ongekende” stijgingen te zien bij de inkoopkosten voor grondstoffen en energie. Maar Van den Brink zegt dat die kostenstijgingen inmiddels flink aan het afzwakken zijn, wat dus betekent dat Heineken dit jaar veel minder sterk de prijzen hoeft te verhogen dan afgelopen jaar. Ook ziet Heineken daardoor verbetering bij de volumegroei. Voor dit jaar voorziet het bedrijf verdere omzetgroei.

De topman benadrukt verder dat het premiummerk Heineken nog altijd erg goed presteert. Ook doet het bedrijf volgens hem uitstekende zaken met het alcoholvrije Heineken 0.0. Volgens Van den Brink groeit de verkoop van Heineken 0.0 veel sterker dan de gewone biermarkt en is het nu het best verkochte alcoholvrije bier ter wereld.