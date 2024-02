ING voorziet dat economische groei gematigd doorzet in 2024

De groei van de Nederlandse economie zal naar verwachting in 2024 doorzetten, na een lichte groei van 0,3 procent in het afgelopen kwartaal. “Het vierde kwartaal geeft aan dat de weg omhoog weer wat is ingezet”, stelt ING-econoom Marcel Klok.

“De consument heeft weer meer lucht gekregen: de koopkracht is verbeterd, de minimumlonen zijn verhoogd, minder belasting op arbeid. Ze kunnen weer meer kopen. Dat was nu juist een van de zwaktes van de afgelopen tijd”, zegt Klok. Hij voorziet dat de economie in heel 2024 rond de 0,7 procent groeit.

Volgens hem krijgt de economie ook steun van overheidsuitgaven aan onder meer gezondheidszorg en onderwijs die nog groeien. “Toch mogen we niet heel uitbundig zijn, want de groei die we verwachten is gematigd. Onder andere omdat de investeringen in de rest van het jaar verder kunnen terugvallen”, aldus de econoom.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liepen de bedrijfsinvesteringen in bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bestelbusjes en machines in het afgelopen kwartaal stevig terug. Ook de bouw beleefde volgens het statistiekbureau een matig kwartaal. “Een positieve ontwikkeling is wel dat de Nederlandse industrie weer is gegroeid. Door de energiecrisis heeft de industrie het heel zwaar gehad”, zegt de econoom van ING.

Hij wijst erop dat zijn verwachte jaargroei van 0,7 procent ongeveer de helft is van het gemiddelde. Daarmee doet ons land het wel beter dan Duitsland. “Daar hebben ze last van de begroting waardoor ze moeten bezuinigen, ze hebben ook meer last van de industrie die voor een deel verouderd is en van de hoge energieprijzen.” ING verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 0,2 procent krimpt.